Addobbi Natale pericolosi | due denunce e sequestrati 5 mln pezzi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Ammontano a oltre 5 milioni glinatalizi non sicurinella Capitale e a Tivoli dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due persone per i reati di frode in commercio, ricettazione e violazione alla normativa speciale sulla sicurezza. I ‘Baschi Verdi’ del Gruppo Pronto Impiego di Roma hanno intensificato la vigilanza proprio in vista delle imminenti festivita’ natalizie e, dopo alcuni sequestri nei confronti di venditori ambulanti e negozi della Capitale, hanno individuato due punti vendita uno ubicato nella periferia orientale della citta’ e l’altro a Tivoli entrambi nella disponibilita’ di societa’ riconducibili a soggetti di nazionalita’ cinese, al cui interno erano esposte luminarie natalizie con marchio Ce indebitamente apposto. La ...

