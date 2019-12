Acerola: fai il pieno di vitamina C e di magnesio (Di martedì 17 dicembre 2019) Conosciuta anche con il nome latino di Malpighia punicifolia, l’Acerola è una pianta originaria del centro America e dai frutti caratterizzati da proprietà portentose per la salute. Dal momento che a vedersi sono molto simili alla ciliegia, vengono spesso chiamati “ciliegia del Brasile” o “ciliegia delle Barbados”. Tra i motivi per cui vale la pena introdurli nella dieta è possibile ricordare la concentrazione elevata di vitamina C. Per rendersi conto del notevole apporto è bene ricordare che l’Acerola è contraddistinta da un contenuto di acido ascorbico 50 volte superiore rispetto a quello dell’arancia. Alla luce di questo aspetto, l’assunzione del succo dei frutti di Acerola viene spesso consigliato quando sussiste la necessità di ottimizzare le difese immunitarie dell’organismo (p.e. nei mesi più freddi dell’anno, quando si ...

