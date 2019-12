Terremoto | sciame sismico a Benevento | operativo il sistema di Protezione Civile | “Pronti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’interoregionale didella Campania è attivo erispetto alla sequenza sismica che sta interessando la provincia die, in particolare, l’area di San Leucio del Sannio. Non sono stati segnalati, al momento, danni nel territorio interessato dalle sollecitazioni telluriche anche se le cinque scosse con magnitudo superiore a 3 sono state avvertite dalla popolazione. Il direttore generale dellaregionale, Italo Giulivo, si tiene in stretto contatto, da un lato, con l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento nazionale die, dall’altro, con la Prefettura die i sindaci dei Comuni dell’epicentro tenendo costantemente informato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. In particolare, all’esito delle verifiche fin qui effettuate dai ...

TgrRai : #Terremoto nel Sannio. Paura per lo sciame sismico, gente in strada, studenti fuori dalle aule. Scosse avvertite a… - Pietro__Bruno : RT @meteogiornaleit: Ancora allarme nel beneventano, nuove forti scosse - LuciaDiMartino_ : RT @TgrRai: #Terremoto nel Sannio. Paura per lo sciame sismico, gente in strada, studenti fuori dalle aule. Scosse avvertite anche in Irpi… -