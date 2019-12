Tennis | WTA Limoges 2019 | vittorie francesi di Cornet e Dodin nel primo turno Ok Gibbs e

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In attesa della fine del match di Camila Giorgi, si sono chiuse alcune sfide deldel torneo WTA di. In caso di vittoria la marchigiana se la dovrà vedere con la francese Alize, testa di serie numero cinque. La transalpina ha sconfitto nettamente in due set la svizzera Stefanie Voegele con il punteggio di 6-2 6-1.in rimonta sia per Nicolesia per Sorana Cirstea. L’americana ha superato la slovena Tamara Zidansek in tre set per 4-6 7-6 6-3 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco. Limite orario, invece, che ha superato la rumena nel battere la tedesca Tatiana Maria con il punteggio di 5-7 7-6 6-2. Tifosi di casa che festeggiano non solo la vittoria di Alize, ma anche quella di Oceanesulla belga Yanina Wickmayer in due set per 6-2 6-4. Successo per la svizzera Jil Belen Teichmann che ha sconfitto la tedesca Tamara ...

