Prosegue inesorabile la deforestazione dell’Amazzonia | distrutta una superficie pari a

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In meno di undici mesi, ovvero tra gennaio e novembre 2019, l’Amazzonia brasiliana ha perso circa 8934 km2 di foreste, l’equivalente delladel Portorico. Lo rivelano gli ultimi dati dell’Istituto di ricerca spaziale nazionale (Inpe), sottolineando che il disboscamento del primo polmone verde del pianeta e’ aumentato dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2018. A destare ulteriore preoccupazione e’ il fatto che anche a novembre, mese in cui solitamente lasi ferma in modo significativo, sono stati distrutti 568 km2 di alberi, il 50% in piu’ rispetto allo stesso mese nel 2018, record negativo assoluto dal 2015. Durante la stagione umida, in particolare tra novembre e dicembre, di norma gli incendi si interrompono, ma il mese scorso sono stati “inusualmente alti”, ha riferito l’Inpe, pubblicando ...

