Pardo | ”Napoli | immagino che De Laurentiis un colpo a gennaio lo farà”

(Di lunedì 16 dicembre 2019): Gattuso deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare e mi riferisco alla società A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Pierluigi, giornalista, per parlare del Napoli, di Ancelotti, Gattuso e di Deche -a suo parer- farà unnel mercato di. “Tra le italiane, il Napoli è stato sfortunato, va evidenziato. Detto questo, qualche caduta il Barcellona l’ha avuta negli anni e immaginare oggi la qualificazione è dura, ma ci sono 2 mesi per lavorare e poter sperare. Gattuso deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare e mi riferisco alla società. Deve trovare un punto di incontro con la squadra perché finché non si risolve la questione multe, anche con un compromesso, è difficile andare avanti. Ancelotti ha voglia di ributtarsi immediatamente in pista perché l’esperienza napoletana non l’ha vissuta bene e ...

