Palermo | restano in carcere Antonello Nicosia e il boss Accursio Dimino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Resta in, arrestato con l’accusa di associazione mafiosa insieme aldi Sciacca. Lo ha deciso il Tribunale dei riesame rigettando l’istanza di scarcerazione presentata dai suoi legali.confermato anche per il capomafia., che era stato anche attivista radicale, è accusato di aver progettato estorsioni e omicidi insieme ale di essersi introdotto nelle carceri ed avere incontrato mafiosi detenuti grazie al suo ruolo di assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. La parlamentare recentemente è finita nel registro degli indagati con l’accusa di falso perché avrebbe dichiarato cheera un suo collaboratore prima di formalizzare il rapporti di lavoro. Le prime tre ispezioni negli istituti di pena effettuati dalla deputata e dal radicale, insieme, sarebbero avvenuti in violazione della ...

