Ora fuori le liste dei debitori PopBari | i Cinquestelle all' attacco

(Di martedì 17 dicembre 2019) "Le cause del dissesto della Banca Popolare di Bari? Bankitalia dovrebbe spiegare perché prima dice che l'istituto non può permettersi nessuna politica di espansione, mentre, qualche anno dopo, diventa in grado di assorbire la Tercas, peraltro carica di crediti deteriorati". Gianmauro Dell'Olio, senatore barese del M5S in Commissione Bilancio intervistato da Affaritaliani.it, punta il dito verso Via Nazionale per la crisi dell'istituto di credito della sua città natale. E dice: "Ora, compatibilmente con il rispetto della legge, venga reso noto l'elenco dei". Segui su affaritaliani.it

