Luna Nera | la caccia alle streghe arriva su Netflix – Video

(Di lunedì 16 dicembre 2019)Tremate, tremate… lestanno per tornare. E’ in arrivo sula terza serie originale italiana prodotta dalla piattaforma streaming, dopo Suburra e Baby. Si tratta di, un dramma in costume con un tocco di fantasy - basato sul romanzo ‘Le città perdute.’ di Tiziana Triana – che sarà disponibile dal 31 gennaio 2020. Ambientata nel Medioevo, la serie si occuperà di un fenomeno storico antico, profondamente italiano, quello della, che ha contato migliaia e migliaia di vittime, ingiustamente perseguitate dall’Inquisizione e crudelmente bruciate vive. Protagonista della storia sarà Ade (interpretata dalla giovane Antonia Fotaras, nota al pubblico per aver preso partefiction Il Nome della Rosa e Mentre Ero Via su Rai1), una levatrice di 16 anni che viene accusata di stregoneria in seguito ...

