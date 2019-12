“Insieme!” Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore beccati così E il gossip impazza

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nelle scorse settimanehanno vissuto dei momenti di tensione a distanza. Soprattutto per alcune dichiarazioni rilasciate da lei sul social network Instagram. Infatti, soffermandosi sulla presunta storia d’amore tra lui e Benedetta Bosi (più giovane di 49 anni), aveva dichiarato: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. Questa era stata la sua risposta ad un follower, che aveva scritto: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”. Ora, pare proprio che ci sia stato un chiarimento nell’ex coppia, almeno secondo quanto testimoniano alcuni scatti postati.sono insieme a Montecarlo ed appaiono molto sorridenti in un pranzo della domenica trascorso in famiglia. La stessa donna ha voluto girare personalmente questo video che li riprende a tavola. Vediamo nel ...

