Fratelli d’Italia Salerno | sulla lievitazione dei costi di numerosi oneri e servizi

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - Borgonzoni e Bonaccini pari - in calo Lega e Fratelli d’Italia - sale M5S : Sostanzialmente alla pari in Emilia Romagna il centrodestra e il centrosinistra. Le due coalizioni, secondo gli Ultimi sondaggi, sono entrambe al 44,5% delle intenzioni di voto. Le sorti in Emilia Romagna, quindi, si decideranno all’ultimo voto delle tanto attese elezioni che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio. Manca poco più di un mese alle elezioni Emiliane e calabresi, mentre in Calabria sembra quasi certa la vittoria del ...

Sondaggio Emg-Acqua - calano tutti tranne Fratelli d’Italia. Testa a testa Bonaccini-Borgonzoni : quanto pesa il candidato M5s : Perdono terreno tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia secondo l’ultimo Sondaggio Emg-Acqua diffuso da Agorà su Raitre. La Lega di Matteo Salvini mantiene la prima posizione al 32%, ma perde mezzo punto percentuale. In frenata anche il Partito democratico, ora al 19,3%, in calo dello 0,2%. Più ampia la perdita in una settimana del Movimento cinque stelle, lo 0,6%, che attesta ora i grillini al 15,7%. Resta sopra la soglia ...

Sondaggi politici : tutti i partiti in calo - cresce Fratelli d’Italia : I Sondaggi politici diffusi da Emg-Acqua rivelano un calo generale di tutti i partiti ad eccezione di Fratelli d’Italia, che va in controtendenza. Giorgia Meloni, infatti, riesce a crescere dello 0,3% attestandosi intorno al 10,4% dei consensi. Il resto del centrodestra soffre. Nonostante il lieve calo (mezzo punto percentuale), però, la Lega rimane il primo partito con il 32% dei voti. Forza Italia, invece, perde 0,2 punti e si ferma al ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - Lega al 33% - Fratelli d’Italia sotto il 10% - ulteriore calo M5S - stabile Pd : Un inevitabile calo della Lega definito da molti fisiologico secondo i sondaggisti. Il partito di Matteo Salvini perde in una settimana, secondo l’istituto Swg l’0,8% dei consensi passando dal 33,8% delle intenzioni di voto al 33%. Un Italiano su tre ha intenzione al momento di votare Lega. Un trend quello del carroccio che sembra inarrestabile. Secondo partito in Italia sempre secondo Swg, sondaggi resi noto da Mentana su la7, è il ...

Sondaggio Ixé - tonfo della Lega - cala anche Fratelli d’Italia. Cresce il M5S : Dopo il picco record registrato la scorsa settimana, Fratelli d’Italia scende sotto l’11%. Stando all’ultimo Sondaggio Ixé diffuso da Cartabianca su Raitre, perde terreno anche la Lega che passa dal 31,2 al 30,6%. Quasi invariate le intenzioni di voto per il Partito democratico che guadagna uno 0,1%. A salire nelle intenzioni di voto è invece il M5s, in crescita dal 15,9 al 16,3%. Guadagna anche Forza Italia che prende ...

Gesù nel barcone e Messa vietata a scuola : Insorge Fratelli d’Italia : Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – Fratelli d’Italia Insorge. Alcune decisioni che si discostano dalla tradizionale celebrazione del Santo Natale spingono i massimi esponenti nazionali e provinciali del partito ad esprimersi in maniera molto dura. Così la dirigente provinciale Luisa Maiuri (foto a lato): “Siamo una Nazione allo sbando! Leggo con tanta tristezza e rabbia la notizia del divieto imposto dalla dirigente ...

Inno di Mameli : l’autore - la storia e il significato di Fratelli d’Italia : L’Inno di Mameli, ovvero l’Inno ufficiale dello Stato Italiano, fu composto nel 1847 da Michele Novaro. L’autore per comporlo prese ispirazione dall’Inno francese La Marsigliese e lo fece debuttare a Genova nel medesimo anno della creazione, in occasione della commemorazione della rivolta del quartiere genovese di Portoria contro gli occupanti asburgici. La storia e il significato dell’Inno di Mameli La notorietà ...

Sondaggi elettorali Swg - Lega e Fratelli d’Italia giù di un punto in una settimana : Sondaggi elettorali Swg, Lega e Fratelli d’Italia giù di un punto in una settimana I Sondaggi elettorali di Swg per il TG di La7 segnano una battuta di arresto per i due principali partiti di opposizione, Lega e Fratelli d’Italia insieme perdono un punto in una settimana. Se per Fratelli d’Italia è un normale assestamento dopo una fase di crescita molto importante, per la Lega è uno stop che la ferma a un livello inferiore a ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - Lega scende - boom Fratelli d’Italia - male Pd e M5S - i giovani propensi a votare le sardine : Per la prima volta dopo due mesi l’istituto di sondaggi Demos per Repubblica ha registrato un calo da parte della Lega. Secondo i sondaggi pubblicati dalla Demos la Lega, per la prima volta dopo mesi, scenderebbe sotto il 30% e si attesterebbe al 29,5%. La Demos ha cercato di captare il voto dei giovani da 25 a 34 anni e dei giovanissimi da 18 a 24 anni e sembra che le intenzioni di voto tra queste due generazioni sia ben ...

Sondaggi Elettorali Demos & Pi : Fratelli d’Italia supera l’11% : Sondaggi Elettorali Demos & Pi: Fratelli d’Italia supera l’11% L’ultimo Sondaggio elettorale di Demos & Pi per Repubblica pubblicato il 7 dicembre mostra il grande passo in avanti compiuto dalla formazione di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia sfonda la doppia cifra e passa, nel giro di due mesi, dal 8,6% al 11,3%. Risultato sicuramente straordinario per quella che, fino a pochi mesi fa, veniva considerata come la ...

Fratelli d’Italia e la politica economica : la lettera di Giorgia Meloni e la mia replica : Qualche giorno fa ho scritto un post per prendere sul serio le dichiarazioni in materia di politica economica di Giorgia Meloni. Visto che ormai Fratelli d’Italia ha il 10 per cento nei sondaggi, non può più essere trattato come una forza marginale ed è legittimo pretendere che sia all’altezza delle sue ambizioni di governo. Per ora non è così e ho spiegato perché. Apprezzo comunque che Giorgia Meloni abbia voluto replicare in modo garbato ...

Sardine - prove tecniche di alleanze elettorali? Da Siena l’apertura : «Daremo aiuto contro i metodi di Lega e Fratelli d’Italia» : «Sicuramente daremo aiuto a tutto ciò che si contrapporrà alla metodologia leghista e di Fratelli d’Italia», queste le parole di Mattia Ciappi, studente di 20 anni di Giurisprudenza, che è anche uno degli organizzatori delle Sardine a Siena, in vista delle elezioni regionali in Toscana. Proprio in questi minuti, infatti, è in corso, così come in altre sei piazze italiane, una manifestazione delle Sardine a Siena. Sardine a Siena | ...

Centrodestra a valanga - Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce. Continuano a perdere consensi M5s - Pd e Iv : Fratelli d’Italia è l’unico partito che fa registrare un incremento significativo: passa dal 9,3% al 9,8% in sette giorni. In calo partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Lega, anche se il partito di Matteo Salvini è ancora saldo al primo posto. Sul fronte coalizioni, il Centrodestra unito segna poco più del 49% contro uno scarso 43% della coalizione giallorossa (Pd, In, Leu, M5s). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da ...

Sondaggi - partiti di governo poco sotto al 43. Il centrodestra va oltre il 49 - ma l’unico partito ad aumentare consensi è Fratelli d’Italia : La “traiettoria ampia” dell’alleanza Pd-M5s auspicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe aver bisogno di parecchio tempo. Secondo il Sondaggio settimanale di Index Research per PiazzaPulita, infatti, un’eventuale coalizione composta dall’attuale maggioranza di governo non supererebbe il 43 per cento dei voti. Il distacco dal centrodestra – alleanza molto meno eterogenea almeno sulla carta ...