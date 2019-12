Caro fan di Stranger Things | eccoti Winona Ryder e David Harbour che si cercano su Google

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra i meriti della seriec’è sicuramente il rilancio della carriera di, attrice che aveva incantato negli anni Novanta per poi di fatto perdere il feeling con Hollywood. Ma anche l’attore, nella serie diretta dai fratelli Duffer, ha trovato la consacrazione che cercava, nel ruolo del poliziotto Jim Hopper. In questo video del format Autocomplete Interview, le due star della serie si mettono alla prova… vabbè, non dobbiamo più spiegarvelo, vero? C’entrano le ricerche sue i loro nomi: vi basti questo. Scopriremo cheè nata in Minnesota, nella città di(notevole coincidenza); il vero cognome dell’attrice non è, ma Horowitz, che tuttavia non era il vero cognome dei suoi antenati (ah, quelle classiche vicende da immigrati europei negli States).invece vive sulla East Coast, il ...

