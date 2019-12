Anguillara Sabazia incidente | auto si schianta contro un albero | 20enne muore sul colpo

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ancora sangue sull’asfalto. La vita di Martina Oro è terminata al km 16,300 di via Braccianese Claudia, strada provinciale di, comune di Roma, che si affaccia sul lago di Bracciano. L’mobile, una Matiz di colore scuro, è finitaun. L’è avvenuto alle 2 del 16 dicembre 2019, a cavallo tra la notte del sabato e della domenica.siun: ventennesulAd essere arrivati prontamente sul post i Vigili del Fuoco, che hanno tentato il tutto per per tutto per estrarre dalle lamiere Martina e l’amica che viaggiava con lei in macchina, e lo staff del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Purtroppo però per la ragazza che era alla guida dell’non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A bordo della ...

news_viaggi : Recensione del Ristorante La Vela, Anguillara Sabazia - infoitinterno : Incidente ad Anguillara Sabazia, è Martina Oro la ventenne morta sulla Braccianese - infoitinterno : Tragico incidente ad Anguillara Sabazia, auto si schianta contro un albero: muore ragazza di 20 anni -