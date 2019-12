Almanacco del 16-12-2019 ore 07:30 (Di lunedì 16 dicembre 2019) iniziamo questa nuova settimana e proviamo iniziarla Dai coraggio di 16 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Adelaide imperatrice e anche in Adelaide amici belli ritroviamo la radice del nome Ada Ovvero la voce germanica Atala nobiltà accompagnato da Held desinenza di mercante un dato aspetta una qualità il personale viene dunque significare Vi aspetto di portamento Nobile fin da piccola si comporta come una vera donna responsabile seria molto amante della modernità non ha pregiudizi ed è aperta e dinamica innamori piano indispensabile avere molte esperienze per riuscire a individuarem’ha dato lei che tiene poi la sua fiducia incondizionata tali esperienze nascono sempre con un colpo di fulmine facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi particolare di auguri di vogliamo fare a Benedetta auguri Benedetta a Paolo a ...

