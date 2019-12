VIDEO Slittino, Nash e Corless nella storia: prime donne a gareggiare nel doppio contro gli uomini (Di domenica 15 dicembre 2019) Caitlin Nash e Natalie Corless hanno scritto una pagina di storia dello sport nella notte italiana. La coppia canadese è infatti diventata il primo binomio femminile a gareggiare nel doppio di Slittino in Coppa del Mondo. Questa specialità è open ovvero aperta a entrambi i sessi ma fino a ieri avevano sempre gareggiato soltanto uomini per chiari motivi di forza, le nordamericane hanno però deciso di sfidare i ragazzi sul budello di Whisler Mountain e sono entrate nel mito di questa disciplina. Di seguito il VIDEO della gara di Caitlin Nash e Natalie Corless. VIDEO Nash-Corless, COPPIA FEMMINILE NELLO Slittino:  Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

