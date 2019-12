PAGELLE Milan-Sassuolo | Pegolo il migliore in campo | fischi per Suso VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:FLOP:: Donnarumma G 6,5; Conti 6,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 6, Theo Hernandez 6,5; Kessie 5,5 (55′ Paquetà 6), Bennacer 6,5, Bonaventura 6;5 (85′ Castillejo 6), Piatek 5,5 (77′ Rafael Leao 6,5), Calhanoglu 5,5. All.: Pioli 5,5.(4-2-3-1):7,5; Toljan 5,5, Ferrari 5,5 (75′ Romagna 5,5), Marlon 6, Kyriakopoulos 6; Magnanelli 5,5, Locatelli 6 (78′ Obiang 6); Berardi 6, Djuricic 5,5 (68′ Traoré 6), Boga 6; Caputo 5,5. All.: De Zerbi 6. Leggi su Calcionews24.com

