Ognuno è Perfetto su Rai 1 una fiction con Edoardo Leo e un gruppo di ragazzi con

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019)su Rai 1 laconLeo e Cristiana Capotondi con al centrocon la sindrome di down Arriva su Rai1, da lunedì 16 dicembre in prima serata, la serie “”, una commedia tenera ed emozionante che racconta l’incredibile avventura di undiin un viaggio unico e indimenticabile, che li vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi. Le puntate sono in streaming su Rai Play dove sono disponibili inoltre i video del backstage e le interviste al cast. L’appuntamento è per 3 prime serate con una storia che commuove e fa sorridere grazie ad un cast di attori raffinati e amati dal pubblico (tra cuiLeo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera degli Esposti), accompagnati da un irresistibiledi esordienti (Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina ...

Raiofficialnews : “Lui sa che la strada per ritrovare il suo grande amore e conquistare la sua libertà è ancora lunga, ma sa anche ch… - Avvenire_Nei : #Tv @RaiUno «Ognuno è perfetto»: la fiction che abbatte le barriere - annaofsarno : RT @VITAnonprofit: «Se volete ottenere qualcosa, non mollate mai!» -