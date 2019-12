Napoli | finisce il 2019 di Koulibaly | l’infortunio è più serio del previsto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoL’era di Gennaro Gattuso comincia male per il, sconfitto 2-1 dal Parma. La serata non era cominciata con il piede giusto visto che dopo soli 4′ gli azzurri vanno in svantaggio e perdonoper infortunio. E’ di sospetto stiramento al bicipite femorale destro, la prima diagnosi dello staff medico del, per KK. Il difensore è uscito per un dolore alla coscia emerso mentre inseguiva Kulusevski che ha poi segnato l’1-0 degli emiliani. Per il centrale azzurro si prospetta, dunque, uno stop che sarà quantificato meglio oggi, dopo le ulteriori analisi strumentali a Castel Volturno. Intanto tramite il proprio profilo Instagram il difensore senegalese ha postato un messaggio: “Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per”. L'articoloildi: ...

