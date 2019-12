Monopoli-Avellino | le probabili formazioni

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– All’ultima gara del girone d’andata l’cerca la continuità di risultati. La formazione di Ezio Capuano affronta in trasferta la rivelazione. All’appuntamento pugliesi i lupi ci arrivano forti delle tre vittorie ottenute. Il tecnico di Pescopagano dovrà fare i conti con l’assenza di Charpentier, ma non solo. Nei giorni scorsi hanno accusato problemi fisici sia Rossetti che Silvestri. Capuano dovrebbe confermare il 3-4-3, ma occhio all’alternativa 3-5-2. Formazione piuttosto delineata con Illanes, Morero e Laezza a protezione di Tonti. Nessuno stravolgimento a centrocampo. L’attacco sarà composto da Micovschi, Albadoro e Karic. Dall’altra parte della barricata, Giuseppe Scienza, confiderà nel 3-5-2. Tecnico che dovrà fare i conti con qualche assenza di troppo, ma soprattutto vorrà ...

