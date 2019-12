LIVE Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna | Serie A basket in DIRETTA | inizia il match al

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:58 I QUINTETTI TITOLARI:: Spissu-Vitali-Pierre-Evans-Bilan;: Fantinelli-Robertson-Aradori-Leunen-Sims. 11:55 Pochi minuti all’inizio della contesa, in corso la presentazione delle squadre. 11:50 Dieci minuti circa all’inizio del, diretto dagli arbitri Gianluca Sardella, Guido Giovannetti e Mauro Belfiore. 11:45 Marco Spissu tocca quota 100 presenze in maglia. PalaSerradimigni sold out, si preannuncia unvibrante. 11:40 Gara speciale per coach Gianmarco Pozzecco; con la maglia della Effe ha disputato 104 gare tra il 2002 e il 2005 da giocatore, per poi vivere una breve parentesi da capo allenatore dei bolognesi nel 2018. 11:35 Quello di quest’oggi è il settimo confronto assoluto tra le due compagini. I sei precedenti sono tutti allo diA2 e vedono un bilancio di perfetta ...

