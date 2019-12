“La Ue come un lager” | è polemica per la vignetta di ‘Marione’

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ladi ‘Marione’ nella bufera. Il disegno paragona l’Unione Europea ad Auschwitz. La Raggi prende le distanze: “Non rappresenta il mio pensiero”. ROMA – Ladi ‘Marione’ nella bufera. Il fumettista del Campidoglio in uno degli ultimi disegni ha paragonato l’Unione Europea ad Auschwitz con uno dei detenuti con la bandiera inglese che fugge. Immediate le polemiche con il PD che ha chiesto alla sindaca Virginia Raggi di sciogliere questa collaborazione. La prima cittadina ha immediatamente preso le distanze senza, però, annunciare l’interruzione di questo rapporto iniziato nei mesi scorsi. Laè iniziata e non è destinata a finire in poco tempo. Virginia Raggi prende le distanze Virginia Raggi ha immediatamente preso le distanze da ‘Marione’: “Lanon ha nulla a che ...

