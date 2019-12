In Search of | Ai Limiti del Reale su Blaze Zachary Quinto raccoglie l’eredità di Leonard

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 15 dicembre 2019)conduce InOf: Aidelsuda lunedì 16 dicembre alle 22:40 Dopo Spocksostituisce di nuovoNimoy Le strade dell’ignoto, del mistero sono infinite ma(canale di A+E Italia parte del gruppo Hearst disponibile al canale 124 di Sky) prova a fare un po’ di luce riportando in vita il programma InOf – Aidel. La saga nasce negli anni ’70 conNimoy reduce dall’esperienza di Spock in Star Trek narratore e guida attraverso l’ignoto. Oggi A+E attraverso History Channel la ripropone affidandola ail nuovo Spock famoso anche per il suo ruolo nella serie tv Heroes e American Horror Story, in un passaggio virtuale di testimone tra Spock (anche se nel 2002 Mitch Pileggi era il protagonista di una versione dello show). Realizzata nel 2018 la docu-serie ...

