Domenica In | Tiziano Ferro non regge all’emozione e scoppia in lacrime | l’abbraccio di

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Momento davvero toccante aIn. Ospite in studio. Visibilmente commosso, il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione.si è lasciato andare, regalando tante perle di saggezza ma anche emozioni e risate. L’artista ha parlato un po’ di tutto, soprattutto della sua vita privata, che ha subito una svolta la scorsa estate grazie alle nozze con Victor Allen. Il produttore ha cambiato la vita di, che non è riuscito a trattenere lementre ricordava certi aneddoti della sua relazione. In particolaresi è commosso nel raccontare della proposta di matrimonio con Allen, arrivata in maniera del tutto inaspettata. L’uomo ha inciso la scritta “Will you marry me?“, ovvero “Vuoi sposarmi?”, su una tazza da caffè per poi inginocchiarsi con tanto di anello prezioso. Continua dopo la foto “Non so come andrà questa relazione, spero bene, ma ...

ValeBausch : RT @fralittera: La domenica è svoltata con @A10imperador che canta Tiziano Ferro ?????? - andreatakeapill : RT @fralittera: La domenica è svoltata con @A10imperador che canta Tiziano Ferro ?????? - KontroKulturaa : Domenica In, la commovente intervista di Tiziano Ferro. Ecco i dettagli - -