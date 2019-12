Damascelli | Conte e De Laurentiis simboli della maleducazione del calcio

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tony, su Il Giornale, si sofferma sull’annullamentoconferenza stampa di, ieri, da parte dell’Inter. In risposta alla pubblicazione di una lettera sul Corriere dello Sport in cui un lettore dava dell’esaurito asenza che Italo Cucci, che ne era destinatario, battesse ciglio. “Non ha avuto il coraggio, Antonio, di affrontare direttamente l’argomento, di censurare pubblicamente le parole e il pensiero del giornalista, ha preferito nascondersi, fuggire nella sua tana, cosa che gli è già accaduta in altre circostanze, quando è costretto a dover spiegare, illustrandole non con il rantolo ma con giuste motivazioni, le cause delle sconfitte”. L’annullamentoconferenza stampa, scrive, “così come il silenzio stampa sgarbato di De, le parole acide rivolte ai giornalisti da Spalletti, la ...

