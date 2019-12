Clima, Cop 25 ancora senza accordo

I colloqui sulalla Cop 25 di Madrid sono entrati nel loro 14/o giorno. Dovevano terminare venerdì, ma nessunè statoraggiunto. Ieri sera la presidente della Conferenza, ministro cileno Ambiente, Schmidt, ha riconvocato i delegati per l'1.30 per esaminare i nuovi accordi elaborati "Le cose si stanno mettendo a posto", ha detto. Ma secondo i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo e i gruppi ambientalisti le bozze circolate rischiano addirittura di annullare gli impegni dell'di Parigi del 2015(Di domenica 15 dicembre 2019)