Valle d' Aosta | il presidente Fosson si è dimesso per le indagini sulla ?ndrangheta in

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ildella Regioned', Antonio, si dimette. Lo ha annunciato durante una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo regionale. Le motivazioni sono legate...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson è indagato per voto di scambio con alcuni assessori e… - matteosalvinimi : Serve aria nuova e pulita, la Valle d’Aosta merita un futuro diverso e non inquinato. Noi siamo pronti a liberarla… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta: voto di scambio, indagato presidente della Valle d'Aosta. Antonio Fosson coinvolto in inchiesta su ele… -