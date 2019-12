Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Momenti di grande tensione durante l’incontro del leader della Lega, Matteo, con gli elettori del partito nella Sala Calipari di Reggio. Unaè entrata nella Sala dovestava tenendo il suo discorso ed ha iniziato a contestarlo. La vicenda è accaduta lo scorso giovedì 12 Dicembre 2019. Il leader leghista aveva invitato i suoi sostenitori a lasciare andare la, ma quest’ultima, in poco tempo, è stata accerchiata e ricoperta di insulti dai presenti. In tanti si sono rivolti alla contestatrice con toni piuttosto forti, utilizzando appellativi offensivi. Alcuni le hanno dato della “drogata di mer**”, invitandola a “farsi una pera”. Altri l’hanno definita “comunista”. Diverse persone si sono avvicinati allaper accompagnarla fuori dalla sala. Qualcuno ha anche cercato di portarla via di forza ma la donna ...

fattoquotidiano : SALVINI NEI GUAI Abuso d’ufficio il reato contestato dalla Procura di Roma. Le carte al Tribunale dei ministri, com… - notizieit : Salvini contestato in #Calabria da una ragazza: “Drogata” - Camilllinha28 : RT @repubblica: Parla Federica, insultata per aver contestato Salvini: 'Ho avuto paura, ma lo rifarei' -