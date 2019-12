LIVE Genoa-Sampdoria | Serie A calcio in DIRETTA | le scelte definitive di Thiago Motta e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.02 Quello di oggi è il 72° derby assoluto che le due franchigie genovesi giocheranno inA. 20.00 4-4-1-1 per la, 3-5-1-1 invece per il, che giocherà il match come squadra di casa. 19.58 Il difficoltoso avvio di campionato ha indotto le dirigenze genovesi ad un cambio in panchina. Alha preso il posto di Aurelio Andreazzoli, mentre alla, come era successo nella scorsa stagione alla Roma, Claudio Ranieri ha sostituito Eusebio Di Francesco. 19.56 Fino a qui sono solo 11 i punti raccolti dalin 15 giornate, 12 invece quelli della Samp. La vittoria di oggi del Brescia contro il Lecce ha fatto scivolare sia rossoblù che blucerchiati in zona retrocessione. 19.54 Si gioca “il Derby della Lanterna”, una tra le stracittadine più antiche d’Italia. 19.52 Di seguito le ...

