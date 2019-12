L' action RPG Godfall si mostra in un breve video gameplay

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nella giornata di ieri Gearbox ha annunciato il prossimo gioco di nuova generazione per PS5 e PC, l'RPG. Dopo il trailer di lancioto ieri, oggi è già emersa in rete unaclip diè unRPG fantasy in terza persona con particolare attenzione al combattimento in mischia, al momento è atteso nel 2020 e sarà esclusiva Epic Games Store. Gearbox ha però confermato che un anno dopo arriverà anche sugli altri store digitali.Ovviamente bisogna considerare che questa clip non rappresenta il gioco completo, tuttavia risulta utile per farsi un'idea degli obiettivi di Counterplay Games. da quanto si vedepresenterà un sistema di combattimento simile a quello dei Souls, al momento è tutto quello che sappiamo ma siamo sicuri che molto presto emergeranno nuove informazioni.Leggi altro...

GamepareIt : Wizards of the Coast e Tuque Games sono orgogliosi di annunciare DARK ALLIANCE, un action RPG in terza persona per… - RPG_Italia : Godfall è un action-RPG per PC e la prossima generazione di console - - CGCOfficial_ : CONV/RGENCE: A League of Legends Story è il nuovo titolo Action RPG, basato su League of Legends di Riot Games, ann… -