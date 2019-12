Juve Stabia | che notte | ora va trasformata in una svolta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Se avessero chiesto a Fabio Caserta di scegliere un modo per venir fuori da una settimana così difficile, non avrebbe potuto immaginarne uno migliore. La suacontro il Chievo ha compiuto l’impresa, quella a cui pochi credevano. A maggior ragione all’intervallo, quando le vespe avevano guadagnato mestamente la via degli spogliatoi in svantaggio di due reti. Tra il primo e il secondo tempo, però, qualcosa deve essere successo. A tre minuti dalla riapertura un colpo di testa di Addae ha dimezzato lo svantaggio causato dai gol di Rigione (d’astuzia) e Pucciarelli (di tecnica). Ci hanno poi pensato due rigori trasformati da Forte a completare una rimonta che ha mandato in estasi il popolo di Castellammare. E se il primo penalty risulta dubbio (Vaisanen, come chiariscono le immagini, interviene ...

