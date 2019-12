CorSport | Gattuso studia i movimenti del Napoli con la telecamera lasciata da Ancelotti

CorSport : Gattuso alla squadra : “Io ci credo e penso ci crediate anche voi” : Sono 23 le partite che ha a disposizione Rino Gattuso per centrare l’obiettivo del quarto posto e dell’accesso alla Champions anche per la prossima stagione. Il Corriere dello Sport racconta che il nuovo tecnico del Napoli ha detto alla squadra: “Io ci credo e penso ci crediate anche voi”. Non è un obiettivo facile da centrare. Finora, in 15 anni, solo 4 squadre e 3 allenatori sono riusciti a qualificarsi per la Champions quando avevano un ...