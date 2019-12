Leggi la notizia su today

(Di sabato 14 dicembre 2019) I corpi senza vita di un uomo di 47 anni e di una donna di 42 sono stati rinvenuti dai carabinieri in un'abitazione a...

Today_it : Coppia trovata morta in camera da letto: il terribile sospetto - zazoomnews : Brugherio coppia trovata morta in casa: forse uccisi da overdose - #Brugherio #coppia #trovata #morta - Notiziedi_it : Coppia trovata morta in casa, la causa probabile è l’overdose -