Asti | operaio di 52 anni cade da un’impalcatura di dieci metri e muore

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Hamoudi Abderrahman, unmarocchino di 52è morto oggi pomeriggio addopo essere precipitato da, da un’altezza di una decina di, in un cantiere edile di corso Alessandria. Trasportato in ospedale con l'eliambulanza è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Mbyk019285 : RT @Ansa_Piemonte: Cade da impalcatura Asti, morto operaio - Piemonte - rep_torino : Asti, operaio cade da impalcatura e muore [aggiornamento delle 17:12] - giannagancia : Esprimo il mio dolore per l’operaio deceduto oggi ad #Asti e tutto il mio sconcerto per una strage senza fine nel t… -