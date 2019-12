18enne uccisa a coltellate nel parco | arrestato ragazzino di 13 anni

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) C’è una terribile svolta nel caso di una giovane matricola universitaria aggredita in unnewyorkese lo scorso mercoledì. La giovane sarebbe stata vittima di un tentativo di rapina operato da tre ragazzini minorenni. Il colpo fatale però, gliel’avrebbe inferto undi 13nelI fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, quando Tessa Majors è statain unnei pressi del Barnard College. La giovane 19enne era infatti una matricola universitaria e stava passando nelintorno alle 5 e mezza del pomeriggio, quando è stata aggredita e. Secondo quanto ricostruito, la studentessa è rimasta vittima di un tentativo di rapina finto male operato da un gruppo di ragazzini, uno dei quali 13enne; sarebbe stato proprio lui a colpirla. La confessione dell’aggressore Secondo quanto riferisce il New York ...

