Sofia vince l' edizione 2019 di X Factor

Sofia Tornambene vince X Factor 2019. Chi è la concorrente di Sfera Ebbasta : La vincitrice dell’edizione 2019 di X Factor è la 16enne Sofia Tornambene, in arte Kimono. Sofia ha conquistato tutti sin dalla prima volta che è salita sul palco del talent targato Sky e, anche grazie al suo inedito ‘Il mio domani per sempre’, presentato alle Audizioni, è salita sul gradino più alto del podio. Il risultato è arrivato al termine di una lunga serata di musica sul palco del ...

Sofia Tornambene vince X Factor 2019 : Sofia Tornambene - X Factor 2019 Una under donna torna a vincere X Factor. La tredicesima edizione consacra la 17enne Sofia Tornambene, otto anni dopo il trionfo di Francesca Michielin, fino a questa sera unica giovane a salire sul gradino più alto del podio nella storia italiana del programma condotto da Alessandro Cattelan. Sofia, mai finita a rischio eliminazione per tutto il live show, ha superato allo scontro decisivo i Booda, che a ...

