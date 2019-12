Sì a The Marvelous Mrs Maisel 4 | meritato rinnovo per la serie che fa della comedy un

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il viaggio di Midgenel mondostand-upcontinuerà per almeno un'altra stagione. Amazon, infatti, dà il suo sì ufficiale a TheMrs.4 ad appena una settimana dal debuttoterza stagione. Quest'ultima comprende otto episodi, disponibili su Prime Video – la piattaforma streaming cui è possibile abbonarsi in pochi clic per godersi centinaia di film,tv e docuesclusive – dal 6 dicembre e accolti con il solito calore dalla critica e dagli appassionati, noi compresi. Ildi TheMrs.4 non è certo una mossa a sorpresa. Lacreata e prodotta da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino è un successo planetario fin dal debuttoprima stagione. In tre anni è riuscita a collezionare 16 Emmy Awards e 3 Golden Globes, 2 PGA Awards, un WGA Award e un Peabody Award, mentre è di pochi giorni fa la notizia di ...

speroscherzi_ : Sono profondamente contrariata dal finale della terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel. - AmorexleserieTV : #TheMarvelousMrsMaisel rinnovato per la quarta stagione da Amazon - Evegdrcms : Ho appena finito la terza stagione di The Marvelous Mrs Maisel... Cioè... Io sono sotto shock -