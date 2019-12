Polizia impegnata al Tuscolano | un arresto per droga

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) ROMA. CONTROLLIIN ZONA: UNPERRoma – Controlli straordinari delladi Stato al. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina ed unper. Servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati alda parte degli agenti delladi Stato del Commissariato di zona. Durante i servizi, i poliziotti sono andati a casa di C.S., 43enne romano con precedenti dianche specifici, per notificargli un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per una rapina commessa in un bar di Torre Angela. In particolare, all’epoca dei fatti lo stesso, dopo aver consumato al banco e sempre agendo a volto scoperto, si era recato alla cassa dove, al momento di pagare, aveva estratto una pistola intimando alla commessa di ...

QuotidianPost : Un eruzione improvvisa del vulcano Whakaari in Nuova Zelanda, ha ucciso 5 persone. Il bilancio delle vittime potreb… -