Paura e vento a 100km h | si contano danni in tutta la provincia

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di sabato 14 dicembre 2019)per il fortedi Maestrale a Palermo e inla. La notte del 13 dicembre ha portato non pochi problemi alla circolazione e disagi. Come era stato previsto dagli esperti, ilha iniziato a intensificarsi in serata provocando numerosinel Capoluogo e nei centri dell’entroterra palermitano. Raffiche che hanno superato i 100 chilometri orari si sono abbattute sul territorio facendo crollare alberi lungo le strade e abbattendo cartelloni e pensiline. Il centro di Palermo è stato particolarmente colpito dal forte. Alcuni gazebo sono stati completamente divelti dal Maestrale. Numerosi alberi sono stati abbattuti e si moltiplicano le chiamate ai Vigili del fuoco. Decine gli interventi del comandole dei vigili del fuoco. Diversi gli alberi finiti sulle auto e per strada, dal Foro Italico dalla Favorita, dalla zona di Mondello e Valdesi ...

