Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’Eurosummit ha accolto la propostadi modificare le conclusioni che riguardano il negoziato il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). La modifica che rende più esplicito il concetto che il negoziato deve proseguire e non finire a gennaio. Non cambia però la tabella di marcia che si è dato l’Eurogruppo per l’approvazione entro i primi mesi del 2020. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, aveva chiesto ai leader europei di modificare le conclusioni del Vertice Ue sul “punto 2 delle conclusioni in modo da dare atto che c’è ancora da lavorare per la revisione del Mes”. La richiesta di modifica dell’Italia consiste nel chiedere “all’Eurogruppo di continuare a lavorare al pacchetto di riforme del’ESM”, anziché “chiedere all’Eurogruppo di finalizzare il lavoro tecnico riguardante il pacchetto di ...

Capezzone : Assolutamente da non perdere oggi su @atlanticomag @SimoZuccarelli su #Macron e la #Nato - MPenikas : LN Passa la linea italiana sul Mes. L’Eurosummit apre alle modifiche. Conte: “Continuiamo a lavorare su una revisio… - frau101_f : Fondo Salva Stati. Passa la linea di #Conte -