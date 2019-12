Oggi è l’Arancina Day femmina | spunta il sole a Palermo

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è l’Arancina Day, il giorno dell’arancina, è Santa Lucia. Una delle tradizioni gastronomiche più sentite adopo quelle legate a Santa Rosalia ed è anche il giorno che per i buongustai apre la serie di abbuffate che portano a Natale e Capodanno. Camminando per le strade digià di buon mattino si può essere avvolti dal profumo di arancine di riso nelle varianti con carne o burro (in realtà prosciutto e mozzarella), ma anche spinaci, salmone, gamberi, pollo e un’altra infinità di tipologie (comprese quelle dolci). A decine le varianti proposte dai locali specializzati. In tutta la Sicilia il 13 dicembre porta alla mente anche storia e antiche leggende di grande fascino. Quelle legate a Santa Lucia, la santa siracusana, e al miracolo del grano arrivato per nave a risolvere una grave carestia a metà del 1600. E ci sono anche tutte le leggende e tradizioni ...

