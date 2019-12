Mes,Eurosummit accoglie modifiche testo

L'ha accolto la richiesta di modifica delle"conclusioni"del negoziato sul Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità) avanzata dall'Italia.La modifica esplicita il concetto che il negoziato deve proseguire,non finire a gennaio,ma non cambia la tabella di marcia per concludere entro i primi mesi 2020. "Incoraggiamo l'Eurogruppo a proseguire il lavoro sul pacchetto di riforme del Mes","di continuare a lavorare" per il "rafforzamento dell'Unione bancaria",è scritto nelle Conclusioni. L'impegno è a tornare sui temi entro giugno 2020.(Di venerdì 13 dicembre 2019)