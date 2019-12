“Lo sai chi sembri?” JAx prende in giro la concorrente di All Together Now Poi si

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Ho 61 anni e vengo da Catania”, Così, prima di cimentarsi in un brano cult e particolarmente difficile, la signora Rosetta Falzone si è presentata davanti al muro dei 100 di ‘AllNow’ per dimostrare a tutti le sue doti canore. Mamma e nonna, ha conquistato pubblico e giudici, in particolar modo J-Ax, che appena laè entrata in studio si è lasciato andare a una battuta poco felice, riporta Il Giornale.“Sembra la ‘sciura’ che incontri col carrello della spesa che ti dice dell’ultima volta che le hanno rubato la pensione. Ma dove vuole andare?”, ha commentato J-Ax non appena Rosetta ha fatto il suo ingresso. Rosetta ha deciso di cimentarsi in un brano impegnativo ‘(You make me feel like) A natural woman’, ma appena ha aperto bocca ha lasciato tutti sconvolti. Il marito, che era tra il pubblico, non ha trattenuto la commozione. La voce della signora Rosetta ha ...

