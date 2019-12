L' Amazzonia brucia? Colpa della bresaola Tra deforestazione e import di carne bovina

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'Valtellina IGP: l'indiscriminatain Brasile per soddisfare l'italiano di

gasperino75 : RT @DataroomCorsera: L’Amazzonia brucia e tra la cause c’è anche l’import di materie prime dall’Europa e dall’Italia: @SimonaRavizza ne ha… - ipazziando : ... dietro le immagini dell’Amazzonia che brucia (e non solo) si nasconde anche l’import europeo. - GerardoAlbano : RT @DataroomCorsera: L’Amazzonia brucia e tra la cause c’è anche l’import di materie prime dall’Europa e dall’Italia: @SimonaRavizza ne ha… -