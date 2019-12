Incidente a Vicenza | dopo 5 giorni è morto il bimbo di 2 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta Davide Torresan, ildi 2rimasto coinvolto in unnella provincia di: il piccolo èdi agonia. L’auto sulla quale viaggiava si era scontrata frontalmente con un’altra vettura e, a causa del violento impatto, era andato in arresto cardiocircolatorio. “Ha lottato come un leoncino”, ha dichiarato, sconvolta, la madre.

