Emily Ratajkowski Instagram | super sensuale | completino intimo non contiene le forme

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019), attrice e modella statunitense, è tra le donne più desiderate. Dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, nel 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, poi a quella di Parigi per Miu Miu, infine a Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace, sono passati quattro anni. Nel frattempo c’è stato di mezzo tanto cinema – ricorderete il suo primo film L’amore bugiardo – Gone Girl, diretto da David Fincher e interpretato da Ben Affleck, ma anche We Are Your Friends, regia di Max Joseph, Cruise di Robert Siegel e In Darkness di Anthony Byrne – ma anche altro. La giovane ha creato una propria linea di costumi da bagno, Inamorata, ed è diventata una delle influencer maggiormente seguite.nonleincredibili 1.943 foto, 24,8 milioni e 690 ...

zazoomnews : Emily Ratajkowski: il nuovo tatuaggio è una protesta contro Harvey Weinstein (FOTO) - #Emily #Ratajkowski: #nuovo… - zazoomblog : Emily Ratajkowski: il nuovo tatuaggio è una protesta contro Harvey Weinstein (FOTO) - #Emily #Ratajkowski: #nuovo… - Noovyis : (Emily Ratajkowski: il nuovo tatuaggio è una protesta contro Harvey Weinstein (FOTO)) Playhitmusic - -