È morto l’attore Danny Aiello | aveva 86 anni

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Èa 86l’attore statunitense, noto per aver recitato in molti film famosi, interpretando spesso il ruolo dell’italoamericano.era nato il 20 giugno 1933 a Manhattan, New York, in una famiglia di origine italoamericana. La sua carriera

Corriere : È morto l’attore Danny Aiello, il pizzaiolo di «Fa’ la cosa giusta» - fanpage : Morto l'attore Danny Aiello, ha recitato ne Il Padrino ed è stato diretto da Spike Lee - RobertoGueli : RT @LaStampa: Nel 1990 ricevette una nomination all’Oscar per «Fa’ la cosa giusta» di Spike Lee. -