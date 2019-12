Concorsi | con la manovra importanti novità | riaperte le graduatorie

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Opportunità di assunzione (previo aggiornamento) per gli idonei neipubblici fino al 2011. Un emendamento alla...

DadoneFabiana : Graduatorie #idonei 2011 valide fino a fine marzo e quelle 2012-2017 fino al 30 settembre. Elenchi 2018-2019 con pi… - valentini_fra : RT @FpCgilNazionale: ?? Vuoi entrare nella Pubblica Amministrazione con i prossimi concorsi pubblici? Non sai come fare la domanda, vuoi es… - antonioamantini : RT @FpCgilNazionale: ?? Vuoi entrare nella Pubblica Amministrazione con i prossimi concorsi pubblici? Non sai come fare la domanda, vuoi es… -