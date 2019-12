Under 18 | l’Edil Appia Basket Sant’Agnese cade sul campo dell’Ap Libertà

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo cinque vittorie consecutive arriva la sconfitta perche sulperde 71 a 49 nell’ottava giornata del campionato18 Campania. Una gara incolore per i ragazzi della presidentessa Manganiello che mai sono stati davvero in partita. Nei primi due quarti i padroni di casa, primi in classifica ma reduci dalla prima sconfitta stagionale nel turno precedente, hanno sempre avuto l’inerzia del gioco non riuscendo però a dare il colo del ko (34-26 al 20’). Al ritorno dal riposo lungo il lento ma inesorabile allungoche approfittava dell’attacco spuntato delche per la prima volta in stagione è rimasta sotto i 50 punti. Per la truppa di coach Mirra arriva quindi la seconda sconfitta stagionale che non pregiudica la qualificazione al secondo turno visto il +4 sul ...

