Tangenti per nascondere viadotti e strade scadenti

(Di giovedì 12 dicembre 2019)costruiti in difformita' dai progetti iniziali, con materiali di qualita' inferiore, spesso, edistribuite ai funzionari pubblici perla cattiva esecuzione dei lavori. E' quanto emerge dalle carte dell'inchiesta della Procura di Napoli Nord che ha portato all'arresto da parte dei carabinieri del Reparto Operativo di Caserta di due imprenditori edili, attivi in tutta Italia, Francesco e Salvatore Nicchiniello (padre e figlio) e che ha coinvolto per vicende corruttive le amministrazioni dei comuni casertani di Villa Literno e Lusciano; in particolare il sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino e' finito ai domiciliari, mentre quello di Lusciano, Nicola Esposito, e' stato solo indagato, nonostante la Procura ne avesse chiesto l'arresto. Tra gli indagati anche il funzionario del compartimento Anas della Sardegna Antonio Giacobbe, in relazione proprio ...

