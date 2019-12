Spoleto | cane guida i Vigili del Fuoco dai suoi amici

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Era tardo pomeriggio di due giorni fa quando questocompie un gesto eroico. Ci sono idel, si cercano due cani scomparsi, sono glidelche, visibilmente agitato, cerca disperatamente di attirare la loro attenzione. La zona è difficoltosa, le continue precipitazioni hanno reso il terreno difficile, il buio ormai sceso impedisce una visuale che permetta loro di trovare i cani scomparsi. Fortunatamente ideldecidono di fidarsi di quelche si dimenava per essere seguito, si inoltra nei campi fino ad arrivare al canale di irrigazione. All’interno iduestavano lottando per sopravvivere. Non c’è voluto molto ai ragazzi per trarli in salvo, è il loro mestiere. I cani erano in condizioni critiche, l’acqua del canale, il freddo, la paura e le energie ormai finite avevano reso il loro quadro clinico drammatico. ...

